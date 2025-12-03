En marcha la venta de bonos de descuento para comprar en Caldas

La campaña impulsada por el Centro Comercial Aberto (CCA) Caldas, en colaboración con el Concello, ya empieza a dar sus frutos. Desde el lunes ya se pueden gastar en los establecimientos asociados los vales de compra por valor de 30 euros, que desde el pasado 20 de noviembre se pueden adquirir por 20 euros (10 euros de descuento), en estos negocios o en la sede del propio CCA, situada en la Praza José Sesto Casal, en horario de mañana. Desde el comienzo de la campaña, que busca reactivar incentivar la compra en los negocios de proximidad de la villa, ya se despacharon más de 300 de los 500 vales puestos a disposición de la ciudadanía, lo que equivale a todas las existencias que se vendieron en la edición de 2024.

La iniciativa, cofinanciada por la Xunta, permanecerá activa hasta el martes 30 de diciembre. Desde CCA recuerdan que para participar en la campaña no es preciso estar empadronado en la villa. El único requisito es hacer uso del bono en negocios locales. Se estima que esta campaña podría tener un retorno económico de unos 40.000 euros.