Los juguetes ya dominan la Navidad

Quedan apenas dos días para que la ciudad de Pontevedra dé el pistoletazo de salida a su particular Navidad con el encendido de luces que tendrá lugar en la plaza de España durante la tarde de este mismo viernes.

Por ello, aunque algunos ya se han adelantado comprando en el Black Friday, todavía son muchos los que «esperan siempre a última hora para hacerse con todos los regalos de Navidad», explica Almudena López, de A Balea das Cores.

El último viernes de noviembre ha propiciado un «impulso enorme» al sector, cuenta Carolina Cendón, de Din Don, asegurando que «mucha gente compra y lo deja aquí hasta Navidad».

Sobre los gastos, poniendo por delante que «cada hogar es un mundo», Cendón estima que la media suele rondar «entre 200 y 250 euros por niño», incluyendo las festividades de Navidad y Reyes.

Ambas, junto a Ainhoa García, responsable de Eurekakids, coinciden en que los meses de noviembre y diciembre son los más fuertes de todo el año en cuanto a la facturación del negocio de la juguetería.

Los locales preparan la mejor época del año. | Gustavo Santos

En cuanto a los gustos de las nuevas generaciones, mantienen que «a pesar de la llegada de las nuevas tecnologías, a los niños les sigue encantando lo clásico», garantiza Cendón.

A la «lucha» contra los dispositivos móviles y las consolas se le suma la potencia del comercio online, una de las opciones favoritas de los usuarios para evitar colas y recibir el regalo en la puerta de tu casa, como si te lo entregase el propio Papá Noel.

Sin embargo, algo que todavía no cumplimenta el comercio a través de Internet es la personalización de la consulta y las recomendaciones personales de las expertas en el ámbito.

«Es lo que nos da valor y nos diferencia», argumenta la responsable de la juguetería Din Don, que añade que a los que más ayudan son, sin duda, «a los abuelos cuando vienen a por los regalos para sus nietos».

Los juguetes estrella

Como cada Navidad, siempre aparecen varios productos que destacan por encima del resto y agotan existencias en cuestión de días por su popularidad, sobre todo, entre los más pequeños de la casa.

Los juegos de piezas magnéticas son los que mejor funcionan año tras año en A Balea das Cores, un establecimiento con una orientación distinta al resto. En Eurekakids, los más vendidos «siempre son los patinetes y las cocinitas», aseguran. En Din Don, que cuenta con juguetes más comerciales, los más repetidos en las listas de deseos son la Taquilla Secreta y el estadio para los Beyblade, por lo que los Reyes Magos ya se harán una idea de lo que van a tener que repartir por las casas pontevedresas.