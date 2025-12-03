Varios gestores reciben su placa identificativa

Los gestores administrativos de Pontevedra y Vigo reciben hoy los distintivos que los acreditan para realizar trámites con la Dirección General de Tráfico tras superar las pruebas requeridas por la nueva encomienda de gestión que exige una ética ejemplar, rigor y responsabilidad. Será a las 13 horas en el Salón del Colegio de Gestores Administrativos de Pontevedra.