Éxito de participación no obradoiro de cociña saudable
O Obradoiro de nutrición e cociña con produtos do mar organizado polo Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro da Ría de Pontevedra (GALP-RP) en Marín concluíu cun balance moi positivo e récord de participación. Ante a elevada demanda de inscricións, o número de prazas ampliouse ata as 23 persoas. O taller, que se desenvolveu durante os venres do mes de novembro no Espazo Emprendedor – Parque Azul, combinou formación teórica sobre nutrición e hábitos alimentarios saudables cunha parte práctica centrada na elaboración de receitas.
