La Diputación sortea un adorno navideño

La Diputación de Pontevedra sortea uno de los adornos artesanales de Navidad de la colección ViCo, expuesta en el Pazo provincial. Son piezas con elementos de diferentes países de Europa. Las personas interesadas deberán dar «me gusta» al vídeo de la colección en el instagram de la Diputación, seguir al organismo, a Vico y subir una foto con la decoración del Pazo. El sorteo termina el próximo 22.