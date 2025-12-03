Cancelan tres veces la operación de su madre de 85 años en Montecelo

María de la Paz Blanco, ingresada en el hospital de Montecelo desde el pasado 23 de octubre, ha visto cancelada su operación de fémur hasta en tres ocasiones, dos de ellas, en los instantes previos a la bajada a quirófano. «Es una falta de humanidad terrible, mi madre ya estaba mentalizada para la operación», lamenta María Fortes, su hija.

A sus 85 años, la paciente se encuentra «en plenas facultades físicas, está mejor que yo», exclama Fortes. Sin embargo, tras la primera intervención en la que le colocaron una placa, la herida empezó a supurar y, tras hacer un TAC, los médicos concluyeron que había infección y que era necesaria una segunda cirugía para limpiarla bien.

La operación estaba prevista pocos días después, pero la huelga de radiólogos retrasó todo el proceso y la pospusieron para el 28 de noviembre. En esta segunda operación la paciente estaba «preparada, medicada y lista para bajar a quirófano cuando el traumatólogo subió a decirnos que se suspendía por la huelga de ATS», garantiza su hija.

Tras una nueva reprogramación para la jornada de ayer, volvió a ocurrir lo mismo. «El traumatólogo subió de nuevo, visiblemente desencajado, para comunicarnos que la intervención se anulaba otra vez, esta vez por decisión del anestesista», cuenta.

Explica que, al tratarse de una infección, su madre es la última en entrar por protocolo. «Entendemos que al llegar a cierta hora ya no quieren continuar con la lista quirúrgica, pero nadie nos dio una explicación clara», expresa.

«Esto para una persona mayor es muy duro. Tiene que mentalizarse para cada operación, pasar por toda la preparación, y justo cuando está lista le dicen que se cancela», apena Fortes, que añade que «mi madre tenía la sensación de que algo pasaría, decía que no sabía si la bajarían o no, y así fue. Es un calvario para ella y para toda la familia».

María de la Paz Blanco lleva un mes y medio ingresada, al principio completamente inmovilizada en cama, «con pesos tirando de la pierna por el tipo de fractura». Hasta el momento, se encuentran sin una nueva fecha para la cirugía. «El propio traumatólogo nos dijo que no se atrevía a darnos un día porque no sabía si se volvería a cancelar», confiesa la hija.

«Esto es inhumano, para nosotros también es un trastorno continuo», exclama asegurando que tiene que «pedir permisos en el trabajo, estar pendientes cada día, justificar las cancelaciones». Por ello, lo ve como «una falta de respeto y de humanidad hacia los pacientes y sus familias».