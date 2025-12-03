Caldas incluye en su oferta navideña una fiesta de «Tardeboa»

El Concello de Caldas se suma este año a la moda del «tardeo» con una novedad en su programación navideña: una fiesta de «Tardeboa» el día 24 en la que los vecinos podrán quedar con amistades y familia antes de la tradicional cena de Nochebuena. Será en la Plaza das Palmeiras a partir de las cinco de la tarde, y contará con música a cargo de La Duendeneta, una discoteca móvil vintage que ambientará una cita que se prevé muy participativa.

Esta novedad en la agenda se suma al ya tradicional programa de Navidad organizado desde la Concejalía de Fiestas dirigida por el teniente de alcalde Manuel Fariña, quien destaca que prácticamente todos los días de las fiestas, entre este sábado y el próximo 5 de enero, habrá actividades tanto en el centro de la villa como en las parroquias.

El calendario, tras el encendido de las luces del pasado día 28, arrancará motores el sábado 6 con la Papanoelada motera que ya cumple su tercera edición de la mano de la peña motera Los Keimaos.