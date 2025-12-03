El censo oficial de Pontevedra aumenta a 83.339 habitantes, casi 1.900 menos de todos los empadronados

Pontevedra tiene oficialmente 83.339 habitantes. Así lo certificó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), si bien son datos que corresponden a 1 de enero de 2025, hace casi un año. Por ello, estas cifras, que estarán vigentes a lo largo de todo 2026 a efectos de transferencias del Estado y otros baremos, difieren de forma notable con las que maneja el Concello. El Padrón municipal, que se actualiza prácticamente a diario, tenía registrados ayer 85.218 vecinos, 1,879 más de los que certifica el INE. Sin embargo, los trabajos de depuración y control por parte del instituto impiden incluir esa diferencia en el censo oficial.

Los 83.339 habitantes divulgados ayer suponen un aumento de 233 con respecto a los 83.106 de 2024, pero en un análisis a más largo plazo se observa que el crecimiento demográfico en la ciudad desde la pandemia ha sido muy moderado. A día de hoy son solo 98 personas más que en 2021. En los dos ejercicios siguientes hubo una caída del censo que comenzó a recuperarse en 2024.

Casi el 53% de la población es femenina (43.959 según el INE y casi 45.000 según el Padrón) y un total de 14.237 pontevedreses son menores de veinte años. Es el 17% del censo total, uno de los porcentajes más altos entre las siete ciudades gallegas. Un número y porcentaje similar (14.206 personas) se sitúa en la franja de edad de más de 70 años. Un total de 42 pontevedreses tenían el 1 de enero pasado cien o más años, pero ahora, según el Padrón, serían 71. Además, el 6& de todo el censo es población extranjera, con 4.974 personas originarias de otros países.

El gobierno local hace tiempo que reivindica estar por encima de la barrera de los 85.000 habitantes, una frontera que se rebasó en el Padrón en septiembre pasado. Para ello esgrime esta documento, que crece en buena parte gracias a la llegada de vecinos del exterior, ya que en crecimiento vegetativo (la diferencia entre nacimientos y fallecimientos) acumula una década en cifras negativas.

En el año 2014 nacieron en la ciudad 685 bebés y fallecieron 670 pontevedreses. Fue el último ejercicio con un crecimiento vegetativo positivo, con un balance de 15 a favor de los partos. Desde entonces no ha vuelto a repetirse esta situación. Todos los años han concluido con un crecimiento negativo: mueren más vecinos de los que nacen. Así se pone de manifiesto en el último informe del INE sobre fenómenos demográficos, actualizado, en todo caso, al año 2024.

En el último ejercicio nacieron en la ciudad 494 bebés, pero murieron 779 personas, con un balance de .285. Es el dato menos negativo de los tres últimos ejercicios, cuando se superó con creces la barrera de los -300, pero se sitúa muy lejos de lo que ocurrió entre 2015 y 2017, donde la diferencia entre decesos y partos.

El informe del INE también detalla el número de matrimonios celebrados el pasado año, un total de 265, en la media de los últimos ejercicios, sin contar los apenas 161 registrados en 2020, el año del confinamiento por la pandemia del covid.

El informe de Estadística ofrece un resumen de los fallecimientos por edades a lo largo del pasado año. Se registró un caso de un muerto de menos de un año, cuando en 2023 fueron dos, y hasta un caso de 38 años no se registró otro fallecimiento. En la franja de edad de 30 a 50 años se contabilizaron cincuenta y a partir se produce un lógico incremento, a medida que aumenta la edad de la población. De 50 a 60 años fallecieron 44 personas, y fueron 86 entre los sexagenarios. Por su parte, se eleva a 171 para los pontevedreses de 71 a 80 años y crece a 271 para la franja siguiente. Por encima de los 91 años fueron 186 los decesos, 16 de ellos centenarios.

Pese a este crecimiento vegetativo negativo desde hace una década, el censo del municipio mantiene su aumento.

Un tercio de la población extranjera de la ciudad procede de Venezuela y Colombia

La población extranjera de la ciudad certificada por el INE hace un año, pero que es el oficial para todo 2026, se sitúa en 4.974 habitantes, un 6% del total del censo. Es la cifra mas alta en la historia de la ciudad, un aumento que sustenta la subida gradual de la población.Decenas de nacionalidades aparecen en el listado publicado ayer por Estadística, pero son diez las que reúnen el mayor número de extranjeros, con dos países destacados.

Uno de ellos en Venezuela, que encabeza el listado con 868 personas en Pontevedra. Son 117 más que en el año anterior, un crecimiento imparable desde hace tiempo. En segundo lugar aparece Colombia, con 794 vecinos. Entre ambos países suman casi un tercio de toda la población extranjera en el municipio.

La tercera nacionalidad más numerosa es la peruana, con 446 residentes, por delante de los 375 brasileños y los 368 originarios de Marruecos. El listado de los diez primeros países más representados se completa con Portugal (306), Italia (190), China (180), Senegal (143) y Argentina (137).Con cifras menores pero sí destacadas figuran Estados Unidos (87), República Dominicana (87), Ghana (80), Rumanía (78), Reino Unido (59) o Francia (47). También han vecinos de países tras alejados como Filipinas o Bangladesh, además de 43 ucranianos y 18 rusos.