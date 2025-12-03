Una andaina clausura hoy los talleres sobre la menopausia

La Comisión para la Salud, formada por el Concello de Sanxenxo, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, dirigida por Paz Lago, y el personal del Centro de Salud de Baltar, clausura hoy los Talleres sobre menopausia con una Andaina Saudable que parte a las 10.00 horas del Centro de Salud de Baltar.

La iniciativa que se desarrolló desde el 15 de octubre ha contado con una alta participación. Nacieron con el objetivo de ofrecer conocimientos accesibles y actualizados sobre la menopausia, una fase natural en la vida de las mujeres que continúa siendo poco visible y sobre la que persisten dudas y desinformación. A lo largo de las jornadas se abordaron contenidos transversales como los síntomas de la premenopausia y la menopausia, pautas de alimentación equilibrada, ejercicio físico, hábitos saludables, sexualidad y bienestar emocional.

El programa, dirigido a mujeres de entre 45 y 55 años, constó de ocho sesiones en las que se combinaron charlas informativas y espacios participativos para ofrecer una visión completa sobre los cambios físicos y emocionales que se producen en la perimenopausia y la menopausia.