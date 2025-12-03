El acusado de agresión sexual a una menor en Pontevedra declara que «no estuvo» con la víctima

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra celebró ayer un juicio contra un hombre acusado de un delito de agresión sexual. Los hechos que se juzgan ocurrieron en julio de 2023 en un pub del centro histórico de Pontevedra cuando el supuesto agresor tenía 27 años y la víctima, 14.

La Fiscalía solicita una condena de nueve años de prisión para el procesado como autor de un delito de agresión sexual porque considera probado que, aunque fueron «consentidas», mantuvo relaciones sexuales con la menor «dentro del consentimiento que puede dar una menor de 14 años» y teniendo en cuenta que «saltaba a la vista» que la víctima aún estaba en edad infantil.

Por su parte, el acusado reitera su inocencia y su abogada defensora pide su absolución al concluir que no mantuvo ningún tipo de relación sexual con la niña. «Yo con esa niña no estuve, se lo juro por mi dios», sostuvo el acusado en el momento de hacer uso de su derecho a la última palabra.

Los hechos se conocieron cuando la menor dijo a su abuela que sospechaba que estaba embarazada, acudieron a la pediatra y se activaron los protocolos sanitarios y policiales por agresión sexual.

Según la versión del joven, aquella noche coincidió en un pub con la menor y su prima, ambas de 14 años, también estaba un amigo de las chicas y como todos estaban bebiendo cerveza «pensé que eran mayores» de edad. Contó que en un momento fue con la chica al baño y, cuando iba a besarla, el dueño del local los interrumpió y los echó. Asegura que «no pasó nada».

La menor, que ahora tiene 16, declaró por videoconferencia y dijo no recordar los hechos que originaron este juicio porque había consumido bebidas alcohólicas aquella noche, «es que tengo muy borroso eso», manifestó. «Sé que pasó porque tengo el juicio, pero de esa época no me acuerdo de casi nada», añadió.

En aquel momento, la menor estaba a tratamiento por un cuadro de ansiedad y mala gestión de las emociones, según informó una forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga).

Durante la vista oral también compareció la abuela de la niña que declaró que la menor estaba a su cargo, recibía tratamiento por un posible trastorno límite de personalidad y que, un mes después de los hechos, su nieta le contó que había mantenido relaciones.

La letrada de la defensa señaló la existencia de contradicciones entre las versiones de los hechos ofrecidas por los otros dos menores que niegan que su amiga hubiese consumido alcohol, sostienen que no llegaron a entrar en el pub y que la menor ya les contó de que había mantenido relaciones al día siguiente de los hechos.

Además de los nueve años de prisión, el Ministerio Fiscal también solicita al tribunal que le imponga al acusado la pena de seis años de libertad vigilada a cumplir tras la condena, seis años de privación de patria potestad y quince años de inhabilitación especial para profesión, oficio o actividad, sea o no remunerado, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad y orden de alejamiento que le impida acercarse y comunicarse con ella durante el mismo tiempo. Pide también una indemnización de 3.000 euros por los daños morales causados.