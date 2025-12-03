La activista LGTBIQ+ Marzán visita la ciudad

La defensora de los Derechos Humanos y activista LGTBIQ+ Rosanna Marzán acude este viernes 5 a la biblioteca de la EPAPU Río Lérez de Pontevedra a las 11 horas para grabar un podcast y realizar un encuentro con los alumnos de centros educativos y organizaciones locales para visibilizar y luchar contra los discursos de odio.