La activista LGTBIQ+ Marzán visita la ciudad
La defensora de los Derechos Humanos y activista LGTBIQ+ Rosanna Marzán acude este viernes 5 a la biblioteca de la EPAPU Río Lérez de Pontevedra a las 11 horas para grabar un podcast y realizar un encuentro con los alumnos de centros educativos y organizaciones locales para visibilizar y luchar contra los discursos de odio.
