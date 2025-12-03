Activado el plan para el seguimiento de los ríos por posibles desbordamientos
Con temporal en el mar, buena parte de la flota está amarrada y se mantendrán las lluvias varios días
N. D.
La Xunta ha activado el plan Inungal para el seguimiento del caudal de los ríos debido al riesgo de desbordamiento en algunos puntos. Aunque se vigilan todos los cauces, ayer había una especial atención a los ríos Eifonso, en Vigo, y Cabeiro, en Redondela. Las precipitaciones son intensas estos días y en solo dos días del mes de diciembre ya se superan los 35 litros por metro cuadrado en Pontevedra, después de un mes de noviembre en el que se supero los 450 litros. Además, las predicciones apuntan a que las lluvias se prolongaran varios días más. De este modo, el río Lérez superaba ayer un caudal de 40 metros cúbicos por segundo, aunque en días anteriores se llegó a superar la barrera de los 200. Por su parte, el embalse del Pontillón cumple una semana más al 100% de su capacidad.
Con fuerte temporal en el mar, con olas que pueden superar los cinco metros, buena parte de la flota pesquera permanece amarrada y sus tripulaciones trabajan en tareas de mantenimiento de barcos y aparejos. Por ello, se recomienda a la población extremar las precauciones en puertos, playas y zonas cercanas a la costa.
