La UVigo impulsa en Vilaboa la sostenibilidad marina a través de un juego de mesa

La Universidade de Vigo, a través de su Unidade de Cultura Científica e da Innovación (UCC+i) pone en valor las comunidades pesqueras y destaca la importancia de esta actividad para la vida y la sostenibilidad de los ecosistemas marinos.

Por ello, la UCC+i impulsará varias acciones divulgativas en colaboración con el CPI de O Toural, en Vilaboa, de la mano del grupo de investigación Future Oceans Lab (FOL) del Centro de Investigación Mariña. El objetivo es «fomentar una mayor conciencia ambiental alrededor de la sostenibilidad marina entre el alumnado con actividades gamificadas y artísticas», adelantan.

«Vilaboa es una localidad costera con una fuerte relación histórica y económica con el mar y con la pesca» destacan desde la UCC+i. «Llevar allí una actividad sobre sostenibilidad marina y la pesca refuerza la conexión entre la investigación y el territorio y reconoce el papel de las comunidades locales en la conservación de los recursos marinos».

El próximo 12 de diciembre tendrá lugar la primera de las actividades, que consistirá en un taller sobre la adaptación de la pesca al cambio climático. Un total de 23 estudiantes del centro vilaboés «recibirán una charla y participarán en una partida del juego de mesa Adaptafishing 8.5, diseñado por el grupo FOL para poner en valor la toma de decisiones sostenibles en la gestión de los recursos marinos», explican desde la organización.

A través de una dinámica lúdica, similar al tradicional juego de la oca, los participantes deberán afrontar diferentes escenarios climáticos y aprender sobre la conservación de los ecosistemas y de las áreas marinas protegidas.

El juego se basa en un estudio en el que se analiza, siguiendo las proyecciones climáticas del IPCC hasta el año 2100, como distintos escenarios de calentamiento afectan a las especies de la costa.

La investigación realiza evaluaciones de riesgo climático para mostrar que las especies menos móviles, agarradas al fondo, son «especialmente vulnerables» al aumento de la temperatura, las ondas de calor marinas y la acidificación, mientras que otras pueden desplazarse a aguas frías presentando un riesgo menor.

También se destaca que la adaptación de las comunidades pesqueras depende de factores sociales como «la diversidad de las capturas o la organización interna», y que sistemas bien gestionados, con herramientas como las denominadas Áreas Mariñas Protexidas conectadas entre sí, fortalecen la resiliencia frente al cambio climático.

Al integrar estas evidencias científicas en un recorrido temporal que avanza del año 2000 al 2100, el juego permite al alumnado vivir en primera persona como el calentamiento global incrementa el riesgo de las especies y como la sostenibilidad se convierte en la clave para garantizar el futuro de la pesca.