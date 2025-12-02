Los Tamara y Strauss, en el Concerto de Aninovo

El Concerto de Aninovo de Pontevedra se celebrará el próximo 1 de enero a las 19.30 horas en el Auditorio del Pazo da Cultura de la mano de la Orquesta Sinfónica de Pontevedra. Las entradas, a partir de 10 euros, están ya a la venta en Ataquilla.com.

«Es un privilegio, contar en Pontevedra con la Orquesta Sinfónica, con este trabajo tan desinteresado que hacen por la música en nuestra ciudad y con ellos: Diego Landín, del Ballet de Galicia, el director David Fiúza y Judith Rey, para hacer la presentación», destacó el concelleiro de Cultura de Pontevedra, Demetrio Gómez

La presidenta de la orquesta, Judith Rey, desgranó la estructura del concierto, concebida como «un viaje musical que recorre nuestra memoria colectiva». Así, se parte de la Galicia «que vive en nosotros con un homenaje a la figura de Prudencio Romo, integrante de Los Tamara, y uno de los grandes nombres de la música gallega». Se interpretará alguna de sus melodías más emblemáticas con arreglos del compositor Manuel Otero Paino y las voces de Paco Lodeiro y César Romero.

La segunda parte del concierto será el tradicional hasta Viena, «sumergiéndonos en el espíritu clásico del concierto de Año Nuevo con las obras más festivas de la familia de los Strauss». «Todo esto acompañado de la energía y el color del Ballet de Galicia, dirigido por Diego Landín que enriquecerá la puesta en escena y el carácter festivo y elegante de esta cita. A la batuta , David Fiúza, director gallego con una trayectoria increíble tanto a nivel nacional como internacional», destacó Judith Rey.