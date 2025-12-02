Sanxenxo licita la rehabilitación del edificio multiusos por 1,25 millones
REDACCIÓN
El Concello de Sanxenxo saca a licitación la rehabilitación del Multiusos de Portonovo por 1.257.621 euros y un plazo de ejecución de nueve meses. El edificio, que fue construido en 1989, cuenta con 903 metros cuadrados y presenta importantes deficiencias de accesibilidad y aislamiento. Su ubicación, en pleno centro de la villa, y el buen estado de la estructura, así como sus posibilidades de uso hace que el gobierno local haya decidido mejorarlo y recuperarlo como sede de Servicios Sociales, y de diversos usos sociales y educativos. La reforma cuenta con una ayuda de 900.000 euros del Plan Provincia Extraordinaria de la Diputación. La redistribución de las plantas y que, tanto escalera como ascensor, lleguen a la planta semisótano permitirá utilizarlo como acceso principal del edificio. En esa misma planta se situará el control y recepción de usuarios, dejando un importante espacio libre y flexible, multiusos, donde realizar desde pequeños actos, exposiciones, presentaciones tanto del Concello como de las distintas asociaciones.
