Un recorrido por el Museo relaciona sus obras con el tema de la Bienal

La Diputación ha incorporado una nueva guía temática en papel para las personas que visitan el Museo de Pontevedra por libre. Se trata del folleto «Volver a ser humanos: arte, guerra e esperanza», que propone un recorrido por la exposición permanente en el que, a través de doce obras expuestas en los edificios Castelao y Sarmiento, los visitantes se pueden aproximar a la temática de la 32. Bienal de Pontevedra, centrada en la guerra y su superación a través de la empatía.

Una vez finalizada esta edición de la Bienal, el Museo propone al público dirigir su mirada a la colección permanente, en la que hay obras de todas las épocas que permiten acercarse a la destrucción de la guerra y la posibilidad de una respuesta de esperanza a través del arte, la espiritualidad y la imaginación.

La propuesta incluye 12 piezas que van desde la Edad de Hierro, representada por el gran torque del tesoro de Foxados, hasta creaciones de la segunda mitad del siglo XX, como la pintura Homínido de Juana Francés o el grabado Sin título de Florencio Galindo de la Vara. Hay esculturas como el tímpano románico de San Martiño de Moaña, que fue el punto de partida de Almudena Fernández Fariña para el mosaico que presentó en la Bienal y aún se puede ver en el Museo; el sepulcro gótico de Suero Gómez de Soutomaior y los Pingüíns, tallados en madera por Francisco Vázquez Días, Compostela, que tan bien simbolizan la superación de la dicotomía entre humanos y animales. Destacadas obras de la colección de dibujo y pintura expuestas permiten tratar otros temas relacionados También hay espacio para el humor y la banalización de la guerra.

Este recorrido autoguiado es el segundo de una serie que comenzó a editar el Museo en 2024, con el título «El Museo en 1 hora». Se trata de ofrecer propuestas para acercarse a la colección cuando los visitantes tienen un tiempo limitado.