El PSOE reclama un pleno para ratificar la integración de la UAD

La Unidade de Atención ás Drogodependencias de Pontevedra se integrará dentro del Sergas tras casi veinte años de lucha, por lo que Iván Puentes, portavoz del PSOE, considera «inexplicable» que el Concello todavía no haya puesto fecha a esta sesión extraordinaria que «permitirá poner fin a numerosas deficiencias».

TEMAS

