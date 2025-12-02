El PP local pide a Ence que "evite un escenario de despidos" en Pontevedra

A la espera de reunirse con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el comité de empresa de Ence en Lourizán, en conflicto con la empresa por su plan de despido colectivo de 39 trabajadores, ha mantenido ya un encuentro con el PP local de Pontevedra, que se alinea con sus posturas.

El presidente local del PP en la ciudad, Rafa Domínguez, ha trasladado un "mensaje firme de apoyo" a todos los trabajadores de la fábrica de Ence en Lourizán, en medio de este conflicto laboral: “Mi prioridad absoluta es conseguir que se garanticen los puestos de trabajo en Pontevedra”.

Domínguez, acompañado por el concejal Martín Martínez, ha recibido en la sede de la formación local al presidente del comité de empresa de la fábrica de Ence en Pontevedra, Santiago Cerqueiro, y al secretario, Omar Vázquez, para escuchar de primera mano su postura frente al Expediente de Regulación de Empleo, que derivó en la convocatoria de una huelga intermitente.

Domínguez habla de "frustración" entre los trabajadores de la factoría "después de años con su futuro laboral en el aire", por lo que emplaza a la empresa “a cumplir sus compromisos con la ciudad y la comarca, proteger los empleos que sustentan a centenares de familias y actuar con responsabilidad para evitar un escenario de despidos”.

Asimismo, ha reclamado la continuidad del Plan Social de Ence, con el que la empresa invierte tres millones de euros anuales en ayudas para proyectos de seis áreas de actuación diferentes, y también la apuesta por realizar las inversiones necesarias en la planta de Lourizán, para asegurar su viabilidad a medio y largo plazo, "garantizando así el futuro industrial de la empresa en la ciudad de Pontevedra"

“Mi posición, y la de todo mi grupo municipal, siempre será la defensa de todos los puestos de trabajo que genera Ence en la ciudad y los compromisos con la comarca”, ha concluido Domínguez, que apela "a la responsabilidad de la empresa y al esfuerzo conjunto de la dirección empresarial, trabajadores y agentes sociales para proteger el empleo".