Pontevedra demuestra su solidaridad: más de 29.000 kilos en dos días para el Banco de Alimentos

La Gran Recogida 2025 (GR2025) de los días 7 y 8 de noviembre del Banco de Alimentos reunió más de 325.000 kilos y en el caso concreto de la ciudad de Pontevedra fueron más de 29.000 kilos, según el balance ofrecido este martes por la fundación.

Esos más de 325.000 kilos engloba los productos físicos entregados a pie de supermercado, las aportaciones económicas al pasar por caja y las donaciones realizadas por parte de las cadenas de alimentación adheridas a la campaña. Un año más, en la mayoría de los establecimientos esta acción solidaria se desarrolló de manera mixta con presencia de voluntarios, aunque, en otros, las donaciones fueron solo económicas y se prolongaron, en algunos de ellos, hasta mediados de noviembre.

Con esta recaudación el Banco de Alimentos garantizará el abastecimiento de sus almacenes de Pontevedra y Vigo al menos, hasta la primavera de 2026, cubriendo las necesidades básicas de las más de 20.000 personas en situación en vulnerabilidad a las que atiende en la provincia.

En cuanto a las localidades pertenecientes al Banco de Alimentos en Pontevedra, destacan los más de 17.000 kilos de donaciones aportadas por la comarca de O Salnés o los más de 5.000 kilos de alimentos llegados desde Deza. Vigo fue la ciudad que aportó el mayor volumen de alimentos físicos donados en sus 60 tiendas operativas, aproximándose a los 106.000 kilos.

En la GR2025 participaron más de 2.500 voluntarios y desde la Fundación se agradece públicamente su altruismo. En Pontevedra ciudad, a esa marea azul se sumó alumnado y profesorado de varios centros educativos: Colegio Los Sauces, Colegio SEK Internacional y Colegio Sagrado Corazón Placeres.

Asimismo, internos del Centro Penitenciario de A Lama ayudaron en la recogida de donaciones en dos supermercados de Pontevedra, al igual, que agentes veteranos de la Acción Social de la Subdelegación de la Guardia Civil. Por su parte, la Brigada Galicia VII (Brilat) se encargó de la labor logística con el transporte de la mercancía donada en distintos puntos de la provincia.

La Fundación Banco de Alimentos hace una mención especial para el chef Pepe Solla, que ejerció como un gran padrino de esta GR2025.