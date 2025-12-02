Poio pavimenta la Travesía do Muiño y el Camiño da Bouza
REDACCIÓN
Poio
El Concello de Poio destina unos 50.000 euros a la pavimentación del Camiño da Bouza y de la Travesía do Muíño, una actuación que se ejecutará al amparo del Plan de Infraestruturas Rurales (PIR) 2026 de la Xunta. El concejal de Obras e Servizos explica que estos fondos corresponden a la primera fase de la actuación. Al tratarse de una ayuda financiada por la administración autonómica fue necesario delimitar los tramos incluidos en esta convocatoria, priorizando aquellos que presentan un mayor deterioro. Aún así, el edil recalca que el objetivo es extender esta mejora al conjunto del entorno, completando la renovación del pavimento en todos sus caminos.
