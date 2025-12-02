Poio convoca el Consello Veciñal para elaborar el presupuesto municipal de 2026
REDACCIÓN
El Concello de Poio ha convocado el Consello de Participación Veciñal con el objetivo de impulsar las aportaciones y sugerencias de los diferentes colectivos a los presupuestos municipales para el año 2026. La sesión será el jueves a las 19.30 horas, en el salón de plenos dl Concello. Además de los grupos municipales, también están convocados representantes de las asociaciones vecinales del municipio.
El alcalde, Ángel Moldes, asegura que los presupuestos «incluirán proyectos y propuestas recogidas a través del programa de participación ‘O alcalde más preto de ti’, iniciativa que cada mes recorre las diferentes parroquias para atender directamente las demandas y necesidades de los vecinos. El presupuesto para 2026 se presenta como un documento «serio, responsable y planificado, diseñado para garantizar servicios de calidad y ejecutar inversiones que mejoren de manera real y directa la vida de los vecinos»
