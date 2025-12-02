Las diferentes instalaciones en las plazas y calles de Pontevedra toman forma a pocos días de que se inaugure la Navidad en la ciudad. Las principales se encuentran en la Praza de España, donde ya está montado el gran árbol, el tobogán gigante y, muy cerca, en Montero Ríos, la pista de patinaje, entre otras atracciones. También la tirolina en la Alameda y el poblado navideño en la Praza da Ferrería. El encendido del alumbrado tendrá lugar este viernes por la tarde, lo que supondrá el pistoletazo de salida para el inicio de una amplia programación especial, que concluirá el Día de Reyes, ya en enero del nuevo año.

La Navidad pontevedresa toma forma en sus plazas para inaugurarse este viernes