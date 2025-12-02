Los nacionalistas piden más inversiones a la Xunta en Marín

El BNG de Marín presentó en sus enmiendas a los Presupuestos de la Xunta para 2026 un conjunto de propuestas que esperan que responda a muchas de las demandas que el vecindario lleva años reclamando siguen sin atenderse.

«Si Marín sigue en el mismo punto en cuestiones básicas como el saneamiento en el rural o la movilidad urbana, no es por falta de propuestas sino por la falta de voluntad política para atender estas demandas», señalan.

Las enmiendas incluyen propuestas para mejorar el acceso al centro de la villa, reforzar la conservación del patrimonio marinense, impulsar una residencia de mayores en Seixo o mejorar el centro de salud de Marín.