El Ministerio de Vivienda espera gestionar en Pontevedra 251 pisos para alquiler asequible

La Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) ha puesto en marcha un programa en toda España para disponer de un parque de viviendas públicas que se destinarán al alquiler asequible que en el caso de la provincia de Pontevedra llegaría a contar con 251 pisos, según las previsiones del propio Gobierno central. El Sepes ha activado ya la contratación de una empresa que se encarga de la gestión integral de este programa, que en toda Galicia llegaría a los 1.290 inmuebles, de los que 941 corresponden a la provincia de A Coruña.

En la documentación del plan se detalla que la iniciativa forma parte de las «medidas urgentes para hacer frente a uno de los problemas más importantes para la ciudadanía actualmente, el acceso a la vivienda». Por ello, se ha decidido «la próxima asignación a Sepes de inmuebles provenientes tanto de Sareb, como de Patrimonio del Estado, para destinarlos a la política de vivienda a través del alquiler asequible. Se trata de un traspaso masivo de viviendas cuyo objeto es la puesta en el mercado de un parque público de viviendas en alquiler a precios asequibles para personas o unidades de convivencia cuya elevada tasa de esfuerzo en relación a sus ingresos dificulta notablemente su acceso a una vivienda en régimen de alquiler, y del que se hará cargo la Dirección del Parque de Vivienda de Alquiler de Sepes».

Se prevé que «la asignación de las primeras viviendas a Sepes se realice en el último trimestre del año. En esta tesitura, resulta preciso dotar a la entidad de recursos técnicos y personales que posibiliten la gestión masiva de estas viviendas por los siguientes motivos: Falta de personal técnico especializado; Sobrecarga de trabajo del personal propio; Plazos incompatibles con los recursos disponibles; Ausencia de equipamiento o tecnología específica; y Eficiencia y economía en la gestión.

Hace un año, en diciembre de 2024, el Gobierno central ya había activado un plan de ejecución de viviendas para el alquiler social en la ciudad de Pontevedra, pero hasta el momento no se han producido avances. Incluso llegaron a manejarse cuatro posibles emplazamientos en el casco urbano, algunos de ellos ya de titularidad estatal y otros en los que sería necesaria la adquisición del suelo. Se localizaban en la Finca del Teucro, Estrigueiras, Campolongo y un solar sin uso de la avenida de Uruguay, ante el Club Naval.

La Finca del Teucro es un terreno en su mayor parte de titularidad de la Sareb cuya tramitación está en marcha desde hace unos meses en el Concello. Es uno de los solares edificables más grandes del casco urbano y el último gran terreno en el corazón urbano, entre el río Lérez y el centro histórico. Es un espacio codiciado durante años, los mismos en los que se trató de desarrollar y que acabó en manos de la Sareb. La crisis echó abajo este proyecto urbanístico y lo paralizó desde entonces. Ahora se ha recuperado el proyecto.

Al respecto, en su día se detallaba que «el objetivo del desarrollo del sector se encuentra actualmente enfocado a la venta, en línea con el mandato de liquidación que constituye el objeto social por el cual fue creada la Sareb en 2012. No obstante, dicho objetivo inicial puede verse modificado a través de las negociaciones correspondientes y en los términos que se convengan».

En cuanto a Estrigueiras y Campolongo, los trámites corren a cargo del Ministerio de Defensa y la Sociedad Estatal de Promoción de Suelo (Sepes) y se apunta que «el patrimonio inmobiliario del Organismo Autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) está destinado, entre otros, al cumplimiento de las medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas, con importante activo para satisfacer las necesidades sociales en materia de vivienda de sus miembros de sus familias. En este sentido, la situación de las viviendas calificada en la pregunta como ‘vacías y en desuso’ tiene siempre carácter transitorio, en tanto se rehabilitan para ponerlas a disposición de ser asignadas al personal militar».

Pero también puntualiza que el Sepes, adscrito al Ministerio de Vivienda, está llevando a cabo las acciones necesarias para potenciar el desarrollo urbanístico y la promoción de vivienda destinada a políticas sociales de alquiler asequible de diversas propiedades de titularidad del Ministerio de Defensa, entre las que se encuentran los terrenos de Campolongo y Mollavao. A tal efecto, Sepes ha realizado un estudio pormenorizado de cada uno de los posibles 50 ámbitos de actuación inicialmente propuestos por Defensa para la adquisición de dichas propiedades, siempre y cuando se garantice, en cada una, la idoneidad técnica para el fin pretendido»..

Añade que «en el caso concreto del ámbito Campolongo y Mollavao, ofertados conjuntamente por el Ministerio de Defensa, estos terrenos se han clasificado como aptos para la compra inminente, una vez se resuelvan algunos aspectos técnicos que afectan a Mollavao. Una vez solucionados, está prevista elevar en breve al consejo de administración de Sepes la propuesta de compra del referido ámbito. En ese escenario, adquiridos los suelos se acometerán las acciones necesarias para promover las viviendas, bien directamente o bien a través de los oportunos convenios con las administraciones».

La cuarta ubicación es un solar sin uso desde hace años en la avenida de Uruguay, propiedad de la Dirección General del Patrimonio del Estado.

Defensa analiza las ofertas para derribar los chalés militares abandonados en Mollavao

El Ministerio de Defensa ya analiza las ofertas para adjudicar el derribo de los abandonados chalés militares de la calle Rosalía de Castro, en Mollavao, cuya expropiación y ejecución data de 80 años atrás. Se trata de unas viviendas de planta baja y primer piso situadas en la orilla norte de la calle. Enfrente hay otra barriada de viviendas en las que se han ejecutado otras de mejora y mantienen su uso.El Invied ya ha solicitado al Concello los permisos para su demolición, tras décadas de abandono y en su lugar está previsto ejecutar una plaza pública, que pasaría a manos de ayuntamiento, si bien Defensa se quedaría con un solar colindante para albergar, si así se decide, un edificio de hasta cinco alturas con una superficie de 1.600 metros cuadrados. Con é se taparía una medianera del inmueble vecino.El acuerdo con Defensa incluye la cesión de más de 3.848 metros cuadrados al Concello, destinados a una plaza pública y un vial que unirá Rosalía de Castro con Manuel del Palacio.