Un millar de firmas piden dos pasos de peatones en la N-550 en Caldas

La campaña iniciada a finales del pasado mes de junio en Caldas por la asociación Carracedo Fala ha logrado más de un millar de firmas para conseguir dos pasos de peatones seguros en la intersección de la N-550 con el Camiño de Santiago. Ahora, serán presentadas en el próximo pleno municipal, que estaba previsto para el día 25, pero que, al tratarse del festivo de Navidad, será cambiará de fecha.

La iniciativa tiene como objetivo reclamar al Ministerio de Transportes del gobierno central a través del Concello de Caldas la ejecución de dos pasos en los lugares de O Cruceiro y de Casalderrique. Los vecinos denuncian que se trata de zonas especialmente peligrosas tanto para los peatones de la zona como para los peregrinos. De hecho, las firmas han sido aportadas tanto por unos como por otros, con una buena respuesta generalizada.

Tal y como informa el colectivo vecinal, en los dos kilómetros de recorrido de esta carretera nacional por Carracedo solo hay un paso de peatones en el lugar de O Gorgullón, lo que provoca tanto falta de seguridad vial como la división en dos de la zona.

Varios carriles

Concretamente, los pasos de peatones que se reclaman son para el cruce del punto kilométrico 92, en el lugar de o Cruceiro, y el punto 93, en Casalderrique. Destacan que en este último la peligrosidad aún es mayor, ya que hay tres carriles de circulación, sin contar dos más de incorporación.

Hay que recordar que la Xunta de Galicia propuso crear una senda peatonal en los márgenes de la carretera, que finalmente fue rechazada porque no solucionaba el problema y, según afirman los vecinos, olvidaba la riqueza patrimonial y cultural del Camiño de Santiago.