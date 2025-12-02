Marín albergará una de las tres lanzaderas de empleo a cargo de Santa María la Real e Iberdrola

El Museo Manuel Torres fue el lugar elegido ayer para presentar en Marín una de las tres lanzaderas de empleo que arrancarán en el primer semestre de 2026 en Galicia en el marco del programa Hubs da activación da empregabilidade.

Esta iniciativa, impulsada por las fundaciones Santa María la Real e Iberdrola España con el apoyo de la Secretaría Xeral de Emprego de la Xunta, beneficiará desde el próximo 19 de enero a una treintena de desempleados para mejorar su inserción laboral afinando técnicas como la entrevista de trabajo o el ‘elevator pitch’, discursos breves de un minuto diseñados para captar la atención del oyente.

«Vamos a activar la búsqueda de empleo de las personas que por diferentes motivos están en desempleo. Un técnico de la fundación les ayudará a crear un itinerario al empleo que sea eficaz y saber presentar su perfil a las empresas», explicó Elena Magaz, coordinadora territorial de la Fundación Santa María la Real, sobre un proyecto que se desarrollará en el Aula CeMIT de la localidad en formato híbrido –presencial y digital–.

Por su parte, el secretario xeral de Emprego, Pablo Fernández, agradeció la «proactividad» del Concello de Marín para albergar esta iniciativa en la localidad.

También destacó los buenos resultados en materia de inserción laboral que genera la lanzadera, que alcanzó el 50% en ediciones previas.

Aquellos particulares que deseen apuntarse a la lanzadera de empleo pueden hacerlo a través de la página web hubsempleabilidad.com hasta agotar plazas o de forma presencial en la oficina de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Concello.