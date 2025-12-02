El homenaje más especial a Rubén

Durante la pasada década, la Escuela de Fútbol Villa de Marín celebra en el campo de San Pedro una competición amistosa que reúne en el primer fin de semana de diciembre a las mejores jóvenes promesas del fútbol del noroeste peninsular, el Torneo Tucho de la Torre.

Esta cita deportiva, en la que participan el 6 y 7 de diciembre más de 600 futbolistas, cobró un nuevo significado hace dos años, tras el fallecimiento a los 16 años de edad de uno de los juveniles del club, Rubén, en un accidente de coche. Desde entonces, la entidad marinense se afana en que el recuerdo de su futbolista perdure durante estas fechas tan duras para su familia, amigos y compañeros, añadiendo al Torneo Tucho de la Torre la denominación de Memorial Rubén Farto, con un acto en su honor.

«El homenaje lleva haciéndose dos años y es un momento duro, porque no llegas a recuperarte de la emoción, que te rompe», explica el presidente del club, Francisco José García, que pide respetar los deseos de la familia para hacer durante el torneo un acto sencillo en su honor. En ese sentido, está previsto que el club les entregará un detalle y los padres hagan lo propio con uno de los trofeos del torneo a los equipos ganadores, siempre que el luto lo permita.

«Sus compañeros siguen activos y aún se recuerda, más por estas fechas. Es muy complicado. Decidimos ponerle la denominación de memorial porque estaba en el torneo esa semana, ayudando. Era un chaval de fútbol, de campo, siempre con nosotros», recuerda, emocionado.

Con el dolor todavía latente de su pérdida, desde el Villa de Marín recuerdan la huella dejada por Rubén en las filas del club en las varias temporadas en las que vistió el verde del equipo, tras su llegada procedente de la Agrupación Juvenil de Lérez en categoría cadete.

«Yo dirigía al Juvenil A. Él estaba en el B y a veces lo llevaba. Entrenaba conmigo a veces y era un jugador muy intenso, zurdo, rápido. Tenía calidad para jugar. Podía jugar de extremo o lateral y era un chico muy cumplidor. Muy buen chaval y muy buen compañero. Los chicos lo querían un montón y a día de hoy lo recuerdan», destacó García.

El Torneo Tucho de la Torre-Memorial Rubén Farto juntará en Marín a 14 equipos procedentes de todo el noroeste español y portugués de categoría benjamín y alevín.

Además del anfitrión Villa de Marín, estarán presentes clubes como el Celta, el Deportivo, el Lugo, el Sporting de Portugal o el FC Porto, para disfrutar de un fin de semana repleto de fútbol en honor a Tucho y Rubén.