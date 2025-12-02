Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El grupo de teatro del Espazo +60 actúa hoy

La Sede Afundación Pontevedra acoge hoy a las 19.00 horas, la nueva propuesta escénica dinamizada del Espazo +60. Su grupo de teatro, dirigido por la voluntaria Margarita García, pondrá en escena en esta ocasión ‘Mi suegra se ha perdido’.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents