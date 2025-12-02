El fondo de la ría de Pontevedra reabre al marisqueo a tiempo para la campaña navideña

Dos de las tres zonas de marisqueo del fondo de la ría de Pontevedra ya están abiertas al remitir el episodio tóxico de noviembre. El Intecmar ha levantado la clausura de las áreas IV.2, que corresponde al litoral de Poio, y la V, más cerca de A Barca, si bien continua sin actividad de momento la zona IV.1, en Praceres.

Esta reapertura llega después de once días de cierre y se produce a tiempo para la campaña navideña de capturas, una de las épocas del año más rentables para el sector.

Las toxinas han atacado de forma notable a las Rías Baixas a lo largo del mes de noviembre, tanto para el cultivo del mejillón como para la recogida de almejas, con la casi totalidad de las bateas cerradas y buena parte de los bancos marisqueros.

Tras la reapertura de dos de las zonas, la ría de Pontevedra aún tiene otras cinco cerradas, mientras que en Vigo hay tres áreas clausuradas y en Arousa está toda la ría en actividad.

Los polígonos mejilloneros de Pontevedra continúan en la mañana de este martes cerrados en su totalidad, mientras que en Arousa solo hay cuatro abiertos y otros tres en Vigo.