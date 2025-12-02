Concello y Zona Franca impulsarán un centro de negocios y suelo empresarial

La construcción de un futuro Centro de Negocios y Emprendimiento en Pontevedra y el estudio de diferentes alternativas para la ampliación del suelo empresarial en la ciudad fueron los dos temas de fondo en el encuentro que mantuvieron este martes el delegado especial del Estado de la Zona Franca de Vigo, David Regades, y el alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores.

En la reunión, celebrada en la sede del Consorcio en Vigo, ambos dirigentes, acompañados por la concejala de Promoción Económica de Pontevedra, Anabel Gulías, y la directora de Proyectos de Zona Franca, Laura Rivas, afianzaron el objetivo común de poner en marcha un nuevo Centro de Negocios y Emprendimiento, que se iniciará con la búsqueda de posibles localizaciones, proceso que llevará a cabo en el primer trimestre del año. Se primará el carácter urbano y céntrico para su ubicación, a fin de que esté integrado en la dinámica empresarial y social de la ciudad, dando respuesta a la demanda actual.

El planteamiento es que el nuevo centro, que estaría ligado a la Universidade de Vigo y sus especializaciones, pueda ser destinado a toda la cadena empresarial, dotado de espacios de incubación para que las ideas se transformen en startups que puedan crecer, aceleradoras para acompañarlas en el proceso de desarrollo e instalaciones tanto para la ubicación de empresas como áreas de networking. El centro, que también dispondría de salas multiusos, surgiría como un efecto tractor para la generación de riqueza e impulso del empleo y seguiría el modelo que la Zona Franca lleva años impulsando en este tipo de instalaciones.

El Concello ya tiene en marcha una iniciativa en esa misma linea con la reconversión del antiguo conservatorio de la calle Alfonso XIII en un centro vinculado a la creatividad.

Tanto David Regades como Fernández Lores compartieron también el interés por abordar las posibilidades de ampliación del suelo empresarial en Pontevedra. El delegado del Estado en la Zona Franca y el alcalde hicieron un repaso de las dotaciones existentes en la ciudad del Lérez y confirmaron que se hará un estudio de las posibles alternativas susceptibles de ampliación para después, una vez ubicadas, aprobar un plan de viabilidad así como su desarrollo. Desde hace años se plantea la creación de un «puerto seco» en Leborei, en la parroquia de Cerponzóns, una opción que ya se planteó en su día a la Zona Franca.