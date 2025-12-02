El colegio Marcos da Portela de Pontevedra, ganador del Ourense Film Festival Escola

'O roubo do Traslí dourado', el trabajo audiovisual que el CEP Marcos da Portela de Pontevedra presentó al XVI Certame de Cine Internacional Escolar Ourense Film Festival (OUFF) Escola resultó galardonado con el primero premio.

Esta producción fue la guinda de un proyecto desarrollado en el colegio de Monte Porreiro a lo largo del curso pasado, en el que el alumnado conoció de primera mano las profesiones implicadas en la elaboración de una película y tuvieron contacto con profesionales del séptimo arte, como Jorge Coira, el director de cine que visitó a los escolares el pasado curso.

Con este conocimiento adquirido, producir una película era el siguiente paso natural y fue así como se llegó a la producción presentada. Se trata de un trabajo a medio camino entre el "trailer" y el "making off" en el que se invita a ir al cine a ver la película de 'O roubo do Traslí dourado', la mascota de la biblioteca del centro.

La pieza audiovisual fue presentada en primicia en el colegio y posteriormente fue expuesta durante la XXVI edición del Salón do Libro de Pontevedra, dedicado al Cine, hasta llegar al festival ourensano. El Certamen OUFF Escuela está organizado por el Concello de Ourense y por la Secretaría Xeral de Política Lingüística y tiene como objetivos impulsar el uso del gallego entre la juventud y fomentar la creatividad audiovisual y el trabajo en equipo que contribuya a generar el espíritu crítico.

No es el primer reconocimiento al trabajo audiovisual del centro ya que en el año 2022 este mismo certamen premió con una mención especial a "Casi 101 dálmatas", una película de cine mudo.