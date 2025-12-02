Cogami impulsa la inclusión con el deporte

La Federación Cogami Pontevedra desarrolló a lo largo de todo este año el proyecto Ponte-Deporte, una iniciativa multideportiva dirigida a personas con discapacidad que contó con el apoyo del Plan Social Ence, con 10.000 euros. Ofreció una amplia variedad de actividades, tanto individuales como grupales, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva adaptada y favorecer la inclusión social.