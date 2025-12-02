La ciudad conmemora el Día de la Discapacidad
Hasta 14 asociaciones de la ciudad se darán cita mañana miércoles en la plaza de la Peregrina para conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad, una jornada dedicada a concienciar a la sociedad, dar visibilidad a estas personas y reivindicar sus derechos. Ya se han anotado, Amencer, Amizade, APXP, Xoga, Aspace, Asseii, Juan XXIII, Xuntos, Alcer, Adicam, Asearpo., Andaina, Afamo y Afapo.
- Alarma entre familias de Pontevedra ante el supuesto intento de «secuestro» de un menor en plena calle
- «Trataron de cogerme», explicó a su tía el menor víctima de un intento de rapto en Pontevedra
- Un perro muerde a dos personas y ataca a una menor, en Portonovo
- Erik Barrio (paciente del CHOP): «Ser celíaco me da mucho más la lata que el VIH»
- Rueda cree que el «modelo Sanxenxo» hace que Galicia esté «de moda»
- Segunda mano para compensar el consumismo voraz
- Piden seis años de cárcel para el joven que rajó el cuello a su compañero de vivienda en Pontevedra
- Poio rinde tributo al amor más incondicional