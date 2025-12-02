Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La ciudad conmemora el Día de la Discapacidad

Hasta 14 asociaciones de la ciudad se darán cita mañana miércoles en la plaza de la Peregrina para conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad, una jornada dedicada a concienciar a la sociedad, dar visibilidad a estas personas y reivindicar sus derechos. Ya se han anotado, Amencer, Amizade, APXP, Xoga, Aspace, Asseii, Juan XXIII, Xuntos, Alcer, Adicam, Asearpo., Andaina, Afamo y Afapo.

