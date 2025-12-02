Charla sobre o VIH o día 17 na Casa da Luz
Co gallo do Día Mundial da Sida a Concellería de Igualdade, xunto co colectivo Avante LGBT+ , organiza unha charla-coloquio na que participa Hadrián Pernas Pardavila, médico
especialista en enfermidades infecciosas do CHOP e Erik Barrio Lozano, persoa que vive co VIH. A cita é na Casa das Campás o 17 de decembro, ás 19.00 horas. A entrada é libre ata completar aforo.
