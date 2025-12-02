Más de un centenar de trabajos compiten por las 38 galardones de los Premios á Xuventude

La Diputación de Pontevedra entregará los Premios Á Xuventude en una gala que se celebra el jueves a partir de las 19:.0 horas en el Pazo Provincial con récord de participación y con la presencia del presidente, Luis López, y el diputado de Xuventude e Reto Demográfico, Jorge Cubela. Este 2025 fue el año que registró el mayor número de trabajos, con un total de 111 presentados para optar a alguna de las categorías de estos galardones. En la gala, en la que actuará André Touza, premiado el pasado año en la categoría de mejor trabajo musical, a través del grupo Barallocas, y que será conducida por la periodista Bibiana Villaverde, se desvelarán los 38 trabajos galardonados que recibirán premios por valor de 31.000 euros.

La categoría de los Premios Provinciais á Xuventude con el mayor número de proyectos presentados es el de trabajo literario breve, con 36 iniciativas, seguida de la de fotografía original, con 23, y cómic, con 14 proyectos. Además, completan los 111 trabajos presentados propuestas enmarcadas en las categorías de trabajos de investigación, trabajos musicales, iniciativas empresariales, trabajos de diseño y moda, contenidos audiovisuales, iniciativas juveniles e iniciativas juveniles en ayuntamientos, así como trabajos de educación en valores. Los 38 ganadores serán desvelados durante la gala, en la que se darán a conocer los nombres de las personas galardonadas así como lo de sus trabajos que optarán a premios con cuantías que abarcan entre los 400 euros y los 2.000 euros.

Con estos premios la Diputación de Pontevedra reconoce y valora públicamente los méritos excepcionales de la juventud y su potencial, talento y creatividad. Además, los Premios Provinciais á Xuventude representan el compromiso de la juventud de la provincia de Pontevedra con la cultura, con la ciencia, con la investigación, con la iniciativa empresarial o con el medio natural.