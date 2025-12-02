Carla Simón recibe el primer Premio de Cinematografía Novos Cinemas

La directora catalana Carla Simón ha recibido este martes en el Teatro Principal de Pontevedra el I Premio de Cinematografía Novos Cinemas y ha reivindicado que Galicia "es mi familia y es mi cine", un lugar al que "me hace mucha ilusión volver".

"Me he dado cuenta de cuánto me gusta volver a las Rías Baixas porque tienen mucho significado para mí", ha subrayado Simón, que ha recordado que esta tierra "por encima de todo", es el lugar "donde nació la historia de amor" de sus padres.

Desde que viajó a Galicia para buscar sus raíces paternas, siente "mucha nostalgia", y ha reconocido sentir una "conexión muy mágica" con esta tierra y, en especial, con Pontevedra y con el festival Novos Cinemas, donde estrenó 'Estiu 1993' hace ocho años.

"'Romería' es la pieza que me ayuda a cerrar el círculo de películas más personales, sobre mis familias y mis raíces", ha añadido la directora, que ha avanzado que siente que ha llegado el momento de dejar ir para seguir creciendo a nivel personal y cinematográfico.

Carla Simón ha valorado especialmente que este premio de Novos Cinemas reconozca el riesgo creativo y la coherencia ética y estética del cine, ya que ella cree en un cine que sugiere, que arriesga y que propone sin miedo a equivocarse.

"Yo cada día intento recordarme lo afortunada que soy de poder hacer películas, porque el cine me invita o me da la oportunidad de vivir en una constante búsqueda sin conformarme nunca", ha defendido la directora catalana.

El cine, ha añadido Simón, es una vía "para seguir creciendo", una actitud vital que considera que "va mucho más allá" de los procesos creativos y que "es una manera de estar en el mundo".

En su intervención, Carla Simón también ha reivindicado que conciliar en el cine "no es nada fácil" y que siente que "nos queda un largo camino para cambiar dinámicas, deshacernos de culpas y repensar comportamientos sistémicos para vivir y crear con más tranquilidad".

Por ahora, este premio, en un momento de transformación "creativa y vital" y en el que "algo se cierra para dejar espacio a lo que viene", le ha dado "mucha fuerza" para seguir haciendo un cine honesto, que nazca desde dentro y que se materialice, sobre todo, en películas con alma.

"Me emociona pensar que este nuevo comienzo nazca aquí, la que siento que es mi otra casa", ha concluido emocionada entre los aplausos de los asistentes, entre ellas varias de las actrices que participaron en 'Romería'.