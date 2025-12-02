El BNG pide al Concello que garantice las fiestas patronales de Vilalonga
REDACCIÓN
El BNG de Sanxenxo propone que sea el Concello el que asuma la organización de los festejos patronales en Vilalonga, después de que hace pocas semanas se anunciara la disolución definitiva de la Comisión de Fiestas por la ausencia de relevo en la directiva.
En el último pleno municipal, el concejal nacionalista Octavio González trasladó al alcalde una pregunta sobre la posibilidad de que sea el Concello el que se encargue de garantizar futuras programaciones lúdicas en Vilalonga.
Hasta su desaparición, la Comisión de Fiestas organizaba eventos de gran relevancia para la localidad, como las Fiestas de San Pedro, San Roque o las del Carmen, además de distintas actividades pensadas para personas de todas las edades. El Concello ya asume la organización de las fiestas patronales de San Xenxo y Santa Rosalía, así como las de San Roque en Portonovo.
