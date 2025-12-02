La baliza V-16: el regalo estrella de estas Navidades

Queda menos de un mes para que la baliza V-16 pase a ser obligatoria para todos los usuarios que circulen por las carreteras españolas. No exentas de polémicas, este sistema de señalización llega, a priori, como el sustituto de los clásicos triángulos de emergencia.

Sin embargo, algunos expertos en la materia recomiendan «seguir llevando los triángulos en el vehículo», aconseja Iván Blanco, de Recambios Vilela, en Pontevedra. Recuerda que la baliza tan solo es obligatoria en España y que, si visitan, por ejemplo, Portugal, deben seguir utilizando el sistema tradicional, que combina los triángulos con el chaleco reflectante.

A pesar de que en las últimas semanas están vendiendo «un montón» de balizas V-16, siete durante la mañana de ayer, creen que «hay gente que va a esperar al último día y otros que, directamente, no la van a comprar», a la espera de posibles modificaciones o simplemente por «negarse a un gasto extra al volante».

El precio estándar de este nuevo utensilio que ganará cada vez más protagonismo en el interior de los vehículos españoles fluctúa entre treinta y cuarenta euros, contando con la homologación de la Dirección General de Tráfico.

«Muchos aprovechan la cercanía de las fechas para regalar la baliza por Navidad», asegura Blanco sobre el que puede convertirse en el regalo más repetido debajo del árbol durante esta campaña.

Muchos todavía presentan dudas sobre su uso. | Gustavo Santos

Sobre la demanda y los precios, varios establecimientos locales garantizan que «no habrá problemas de stock, aunque están saliendo mucho estas últimas semanas y esperamos que siga así», cuentan.

«Tengo pendiente un pedido de cien balizas, y el proveedor que me las trae tiene otro de más de mil», comenta Blanco sobre el auge de ventas de la polémica señalización.

Además, algunos confiesan que, hasta el mes de septiembre, «las estábamos vendiendo a 60 euros, ahora ya están bajando a 35 o 40, depende de la marca y el local», explica Daniel Portela de Comercial SIA, también en la ciudad.

En cuanto al perfil de los clientes más preocupados por hacerse con una de estas balizas, apuntan que «la gente mayor compra más que los jóvenes», que todavía «esperan al último momento».

«Me comentan que los dos primeros meses no se van a meter tanto, no creo que te paren a propósito para eso», afirma Iván Blanco sobre la exigencia del nuevo elemento de seguridad.

A pesar de recomendar su compra, cuenta que cree que «se van a provocar más accidentes teniéndola que sin tenerla», piensa sobre las incertidumbres de la eficacia de la baliza V-16 «durante las horas de luz y en los tramos posteriores a una curva», por lo que vuelve a recomendar el mantener los triángulos y el chaleco.

Dudas y preocupaciones

«La gente está muy perdida todavía» cuenta Daniel Portela, que sostiene que «muchos clientes llegan a comprar la baliza sin saber muy bien como funciona ni para que sirve», a lo que añade que «les explicamos el funcionamiento, que es bastante comprensible».

En cuanto se enciende, este dispositivo geolocalizado envía la ubicación del vehículo averiado a la DGT. «Hay que quitar la tapa y sacar el precinto para que entre en funcionamiento», explican.

Sobre la duración, anuncian que la pila dura unas dos horas y media y aconsejan que, en caso de no gastar la batería al completo, «volver a poner el precinto para que no se consuma del todo».

A pesar de contar con una garantía de doce años, la baliza V-16 sigue dejando muchas dudas en compradores y distribuidores. Con el reloj en contra, la nueva medida de la DGT en España no deja indiferente a nadie.