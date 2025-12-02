La Audiencia de Pontevedra eleva la pena al culpable de un atropello mortal en Estribela en 2021

En mayo de 2021 una mujer de 67 años y su nieta de 8 eran arrolladas por un coche cuando transitaban por la acera de la PO-546 en Estribela. La mujer falleció casi al instante y la menor sufrió graves lesiones. Más de tres años y medio después, el caso todavía se mantiene en su resolución judicial y la Audiencia de Pontevedra acaba de elevar las penas contra el conductor que causó este accidente mortal. Tras estimar parcialmente un recurso contra la sentencia inicial del Juzgado de lo Penal número 2 de la ciudad, el tribunal ha elevado la condena aplicada inicialmente por homicidio imprudente. Así, por ese delito pasa de 10 meses a un año y diez meses la condena de prisión, Así como a dos años la retirada del carné de conducir que en un principio era de 11 meses.

También se amplía de multa por un delito de sesiones de cuatro a ocho meses, por lo que se llega a los 2.400 euros. En ambos casos se le absuelve de conducción temeraria y la razón de que las penas sean ahora mayores es que la Audiencia descarta que se hayan producido dilaciones indebidas en el proceso, como sí se apuntaba en la primera sentencia como atenuante.

La sentencia indica que sobre las 17,15 horas del 25 de mayo de 2021, el acusado «conducía el vehículo propiedad de su padre» por la PO-546 en dirección a Pontevedra. «Se desplazaba a gran velocidad, por una zona urbana, en su recorrido pasó varios pasos de peatones, y la velocidad en todo el tramo estaba limitada a 50 kilómetros por hora».

Añade que «circulaba a una velocidad superior a los 100 km/h, pero no superior a 108,5 y tras realizar una curva a su izquierda, perdió el control del vehículo. El coche atravesó el carril contrario y fue contra la acera de su izquierda, por la que caminaban» la mujer que acabó falleciendo y su nieta, «chocando contra ambas». La mujer falleció en el acto y la menor sufrió heridas que tardaron ocho meses en curar.

Antes del juicio el acusado consignó en el juzgado 12.000 euros para el pago de la responsabilidad civil reclamada por la acusación particular, por lo que en la condena final se le aplica la atenuante de reparación del daño. También debe indemnizar al Sergas, junto con su compañía de seguros, por los gastos de asistencia médica prestada a la nieta.

En el recurso de los afectados se alegó que el conductor incurrió en conducción temeraria, pero tanto el Juzgado de lo Penal como la Audiencia rechazan ese argumento «al no superar el 60 km/h la velocidad máxima prevista para ese tramo de carretera donde ocurrió el accidente, que era de 50». Según la sentencia, circulaba por debajo de los 110, aunque muy cerca de esa cifra.

El fallo de la Audiencia, dictado oficialmente el pasado 15 de septiembre, pero no desvelado hasta ahora por el Poder Judicial, no es firme y puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo.

Trabajos de la senda peatonal en la PO-546, en la mañana de ayer. / Gustavo Santos

Un año de obras de la senda peatonal en la PO-546

La PO-546, la conocida «carretera vieja» de Marín, dispondrá el próximo año de una senda peatonal y ciclista de 3,5 kilómetros entre Mollavao y Praceres. Las obras iniciadas hace un año, en octubre pasado por la Xunta, se suma a la reurbanización ejecutada con anterioridad en el recorrido por Estribela, justo donde se produjo el atropello mortal.

La senda de la PO-546 cuenta con un presupuesto de 6,2 millones de euros para la creación de un eje de movilidad sostenible entre Marín y Pontevedra en la PO-546. Para ello, este itinerario de 3,5 kilómetros entre el puente del ferrocarril en Mollavao y Placeres incorpora una plataforma compartida entre 2,4 y más de cuatro metros, para peatones y ciclistas no deportivos, así como vehículos de movilidad personal, y conecta distintos puntos de interés como el Pazo de Lourizán.