El área sanitaria pone en marcha su Plan de Invierno

El área sanitaria de Pontevedra-O Salnés ha activado ya su Plan de Invierno diseñado para las patologías habituales en esta época del año, especialmente la gripe. Servicios como los de Medicina Interna, Medicina Preventiva, Neumología, Microbiología y Pediatría, la supervisión y coordinación de Enfermería, junto con Prevención de riesgos laborales, participan en el plan, que pretende evitar las consecuencias más graves debidas a las infecciones respiratorias, prevenir brotes y hacer frente a picos de demanda en los diferentes dispositivos asistenciales.

El Servicio Galego de Saúde plantea esta estrategia asistencial a los pacientes con gripe, «generando una mínima incidencia sobre el funcionamiento de los centros hospitalarios, contemplando procedimientos alternativos a la organización habitual para mejorar la accesibilidad a los servicios de Urgencias, reduciendo tiempos de acceso y estancia y procurando paliar riesgos de transmisión intrahospitalaria de la gripe», explica el área sanitaria.

En el marco de este Plan de Invierno, los servicios de Urgencias habilitan áreas específicas en las unidades para el manejo de los pacientes con sospecha de gripe y según sus estados clínicos. Junto con la redistribución de estos circuitos, se facilita el acceso a Urgencias a los casos que entren con fiebre, procurando agilizar su asistencia e ingreso y hacer uso de la mascarilla . Además de las áreas específicas en los servicios de Urgencias, se establecieron criterios de ingreso pactados entre los profesionales, así como un protocolo de atención de los pacientes en las plantas de hospitalización.

Otra de las estrategias de este plan invernal contempla la definición de circuitos asistenciales en los servicios de Urgencias de adultos y la modificación de los circuitos específicos en Pediatría durante la época de gripe; la informatización de los procesos de ingreso, la agilización en los traslados de muestras, el aumento de recursos humanos en función de la demanda, la mejora en los circuitos de comunicación de resultados y la habilitación de espacios adicionales en caso de que habían surgido potenciales brotes.

El Sergas admite que en función de las afluencias en determinados momentos del día, pueden registrarse picos puntuales en estos servicios y recuerda que la mayor parte de las urgencias atendidas son de pacientes pluripatológicos de avanzada edad, que precisan un mayor ingreso del habitual, lo que conlleva una elevada ocupación de camas, «demanda que se asume diariamente con total garantía asistencial a través de un protocolo interhospitalario interno», añade.

Afirma también que «la mayor parte de los pacientes que requieren ingreso (entre un 12 y un 15% de la patología que diariamente se atiende en las urgencias hospitalarias del área Sanitaria) se están admitiendo el mismo día. En el caso de demoras puntuales, con la tramitación de las altas médicas de cada jornada por los servicios de Admisión, los centros hospitalarios asumen de manera paulatina y gradual el ingreso de nuevos pacientes.

En cuanto a Atención Primaria, «todos los efectivos médicos disponibles en las listas de contratación están prestando servicio en estos momentos en los centros de salud del área sanitaria».