El Alfonso VII de Caldas duplica su comedor escolar por 48.000 euros

El CPI Plurilingüe Alfonso VII de Calda duplicará la capacidad de su comedor, que «se pondrá en marcha a la vuelta de las vacaciones de Navidad», asegura la Xunta. La inversión es de 48.000 euros y se usa el antiguo pabellón del centro para ampliar este servicio, que podía albergar tan solo cuarenta comensales en la actualidad y que, para enero, «podrá acoger a cerca del doble de alumnos», garantizan. Los trabajos llevados a cabo en el centro educativo han precisado de la demolición de varios tabiques y la renovación total del sistema eléctrico y de fontanería.