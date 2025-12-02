El Alfonso VII de Caldas duplica su comedor escolar por 48.000 euros
H. D.
Caldas de Reis
El CPI Plurilingüe Alfonso VII de Calda duplicará la capacidad de su comedor, que «se pondrá en marcha a la vuelta de las vacaciones de Navidad», asegura la Xunta. La inversión es de 48.000 euros y se usa el antiguo pabellón del centro para ampliar este servicio, que podía albergar tan solo cuarenta comensales en la actualidad y que, para enero, «podrá acoger a cerca del doble de alumnos», garantizan. Los trabajos llevados a cabo en el centro educativo han precisado de la demolición de varios tabiques y la renovación total del sistema eléctrico y de fontanería.
