AECC ofrece ayudas para investigar el cáncer
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), a través de la Fundación Científica, presenta para 2026 la mayor convocatoria de ayudas a la investigación oncológica en España destinada a proyectos que aborden todas las fases de la enfermedad., así como proyectos vinculados a cánceres de baja supervivencia, a la prevención e la enfermedad o a la innovación.
