77 mayores ya dan vida a la residencia de A Eiriña

En poco más de un mes de actividad, la nueva residencia de mayores A Eiriña, financiada por la fundación Amancio Ortega, ya alberga cada día a unos ochenta internos, la mayoría «entre ochenta y ochenta y cinco años», anuncia su director, Daniel Fiuza, con veinte años de experiencia en el sector repartidos por diferentes centros de toda la comunidad.

«La acogida ha sido muy buena, pese a las dificultades propias de cualquier apertura», cuenta sobre las primeras semanas de trabajo en la residencia ubicada en pleno núcleo urbano de la ciudad de Pontevedra.

«Es algo que agradecemos tanto el personal del centro como los internos y sus propias familias», explica, asegurando que «le da vida a la residencia, permitiendo a los internos que tienen autonomía dar paseos y visitar diferentes zonas de la ciudad».

Además, confiesa que la mayoría de los nuevos usuarios «tienen una fuerte red familiar». Descartando totalmente la idea preconcebida de que «las personas en residencias estén solas».

Fiuza subraya que, desde la apertura, están buscando confeccionar «un modelo de puertas abiertas, integrado en el entorno social».

Ante la ausencia de otra residencia pública, junto a la de Campolongo, y los disparados precios de las opciones privadas, muchas personas se veían obligadas a desplazarse a otras ciudades gallegas.

Ahora, con estas 120 nuevas plazas, «muchos residentes vuelven a Pontevedra después de haber estado en plazas adjudicadas en Lugo, Ourense u otras provincias», recuerda Fiuza.

Entre los primeros 77 usuarios del centro residencial predomina «el perfil dependiente de grado II y, sobre todo, grado III», informan.

En cuanto al coste mensual por residir en este «hotel de lujo», como lo describen sus usuarios, depende de la capacidad económica, aunque «las cuantías más altas no superan los 1.000 euros».

Actualmente, A Eiriña cuenta con unos sesenta trabajadores. Cuando el centro esté al completo, «aumentaremos proporcionalmente», avanza el director sobre el centro, que cuenta con servicios de peluquería, gimnasio, cocina propia o podología, entre otros.

El centro no es especialista en Alzheimer o en alguna enfermedad degenerativa concreta, pero confirman que «estamos preparados para atender todo tipo de situaciones».