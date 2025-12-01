Veinte multas en una semana a usuarios de patinetes y bicicletas en Pontevedra

La Policía Local de Pontevedra realizó en una semana, entre el 17 y el 23 de noviembre, una campaña de vigilancia y control de vehículos de movilidad personal (VMP) y bicicletas.

En estos siete días los agentes pararon un centenar de este tipo de vehículos y se localizaron anomalías en uno de cada cinco usuarios, con 20 propuestas de sanción.

Estas multas se repartieron entre VMP y bicicletas de manera uniforme, diez para una modalidad y diez para la otra. El tipo de infracción más común para ambos vehículos es el de circular por la acera, con cinco patinetes y seis bicicletas

El resto de sanciones fue por dar positivos en drogas (dos personas en bicicleta), no respetar la señalización (cinco VMP), y uso del móvil y de auriculares, en ambos casos ciclistas.

El Concello recuerda "la importancia de insistir en la seguridad vial" y subraya que "es importante que todos los usuarios conozcan las normas de circulación y sean conscientes de las limitaciones de cada vehículo".

La Policía Local incluso ha habilitado un correo para resolver dudas sobre el uso de estos vehículos: policialocal@pontevedra.eu.