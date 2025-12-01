Segunda mano para compensar el consumismo voraz

Que el comercio de segunda mano es el futuro ya nadie lo duda. Y que, además, salga a la calle para visibilizarse y promocionarse, también es un punto a favor. Frente al consumismo voraz en el que la sociedad actual ha caído, propuestas como Segundo Premio demuestran que reutilizar y reciclar no solo es una buena intención, sino ya una realidad.

El barrio de O Gorgullón acogió ayer esta iniciativa puesta en marcha de la mano de la Concellería de Promoción Económica del Concello de Pontevedra y con la colaboración de particulares, asociaciones y establecimientos especializados.

Este mercadillo de segunda mano, en la que se pudieron tanto trocar como vender y comprar artículos, estaba previsto para el pasado sábado, pero las intensas lluvias impidieron que se celebrase, ya que era en exterior. Así que ayer domingo la Praza da Curtidoira acogió la iniciativa, en la que participaron numerosas personas, tanto vendedores como público. Además, se amenizó con música, puestos de comida y sesión vermú.

En la plaza también se instalaron puestos de música y comida. / GUSTAVO SANTOS

Ropa, juguetes, bisutería...

En los puestos se pudieron encontrar artículos de todo tipo: chaquetas, pantalones, faldas, camisas, zapatos, sandalias, bisutería, juguetes, libros, objetos decorativos... Todo de segunda mano. La única condición era que estuviesen en buen estado, para favorecer que mercados así se sigan celebrando y no provocar ni el disgusto ni la frustración de los posibles compradores.

Y, de hecho, por los puestos se pasearon personas tanto de ambos sexos como de diferentes edades, demostrando la capacidad convocatoria de los mercados de segunda mano.

La de ayer es la segunda entrega de este mercado, enmarcado en el programa A pé de rúa del Concello de Pontevedra. Igual que en la jornada celebrada en A Parda, hubo gente que se quedó en lista de espera, tal es el interés por participar.

Para la organización, la concelleira de Promoción Económica, Anabel Gulías, que ayer visitó el mercado acompañada del alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, se reunió con diferentes agentes locales, como asociaciones vecinales y particulares interesados.

El gobierno local ya ha anunciado que habrá nuevas convocatorias y que todas las personas interesadas en participar pueden inscribirse en el correo electrónico apederua@gmail.com.