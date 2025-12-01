Relevo en la comunidad de montes de Salcedo, en Pontevedra: una mujer asume por primera vez la presidencia

Teresa Covelo Lores relevará a Fernando Pintos Pereira después de 15 años como presidente de la Comunidad de Montes de Salcedo, en Pontevedra, tras la decisión unánime de la asamblea celebrada este sábado 29 de noviembre en el salón de actos de la Casa Verde en la que se tomaron varios acuerdos, entre ellos, nombrar a Fernando Pintos Pereira primer Presidente de Honor de la entidad parroquial, el deslinde con la comunidad de Vilaboa y un convenio de cesión de uso de terrenos al Club Ciclista Harto.

Pintos expuso el informe de gestión de sus 15 años de presidencia en el que se recogen los logros de la lucha comunera, la recuperación del monte de Salcedo al Ministerio de Defensa, las protestas contra la implantación de la zona de seguridad así como todo un proceso de saneamiento y puesta en valor del patrimonio forestal y paisajístico de la superficie comunera.

En una asamblea de transición generacional, que resultó muy emotiva para los miembros de la Junta Rectora así como para el presidente saliente y la entrante, se aprobaron también por unanimidad de los presentes todos los puntos del orden del día entre los que cabe destacar el deslinde de común acuerdo de los montes entre Salcedo y Vilaboa así como la cesión de uso por un periodo de tres años de varios terrenos para facilitar el entrenamiento de los niños adscritos al Club Ciclista Harto.

Una vez finalizada la asamblea común se procedió a realizar la extraordinaria en la que se elegía nueva Junta Rectora. Después de constituirse la mesa electoral, presidida por Ramón López Laxe, se procedió a proclamar como única candidatura presentada a la elección a encabezada por Teresa Covelo Lores, que ya ejercía de vicepresidenta en el equipo de Fernando Pintos, y que fue respaldada de manera unánime, con dos abstenciones, por más de un centenar de comuneros que se dieron cita en la reunión parroquial.

Teresa Covelo agradeció la confianza depositada tanto en ella como en la Junta Rectora que la acompaña y que estará formada por el mismo equipo además de una nueva incorporación.

Durante su intervención y para sorpresa de Fernando Pintos, anunció que por acuerdo unánime de todos los miembros de la nueva Junta Rectora se sometía la decisión de la asamblea el nombramiento de Pintos Pereira como primer Presidente de Honor de la Comunidad de Montes de Salcedo que fue secundada por unanimidad.

La asamblea finalizó con la proyección de un documental sobre la lucha comunera protagonizado por el vecindario de Salcedo y que supuso un ejemplo de unidad de acción y de reivindicación del monte comunal "frente a las pretensiones de los militares de la Brilat de apropiarse del monte y perturbar la convivencia y la paz social en la parroquia".

Finalizado el vídeo, tomó la palabra de despedida del cargo Fernando Pintos quien agradeció el nombramiento, el afecto y el respaldo unánime de los comuneros así como el acompañamiento y el apoyo que a lo largo de los 15 años de mandato tuvo al frente de la Comunidad de Montes de Salcedo destacando como legado "la unión parroquial, el sentido de buena vecindad y la solidaridad entre vecinos".

Ahora se unirá a la nueva directiva como asesor y colaborador en aquellos temas y reuniones para las que sea reclamada su presencia y ayuda.