Pontevedra repetirá como capital do Culturgal tras superar as 16.000 visitas
A feira pecha as súas portas revalidando o seu éxito de asistencia de público e propostas das industrias galegas
«O ano que vén crecerá no exterior», avanza o seu director, Camilo Franco
Máis de 16.000 persoas pasaron polo Culturgal 2025, que volveu escoller Pontevedra para celebrar a feira das industrias culturais galegas. A Boa Vila repetirá o vindeiro ano e a principal novidade, tal e como avanzou Camilo Franco, será que se incrementarán as actividades no exterior do Pazo da Cultura, para achegar as producións galegas ao maior número posible de público.
«Non me corresponde a min decir se foi un éxito, porque sería vanagloria, pero eu creo que nos tres días a afluencia foi moita e moi ben repartida», celebrou onte o director desta cita cultural. «Se alguén quere calcular a cultura galega dende o resultado do Culturgal sae que hai enerxia e curiosidade».
Salientou especialmente a afluencia de público novo, «que é moi necesario para a continuidade cultural».
Literatura, baile, música, teatro, artesanía, audiovisual, videoxogos... o Culturgal volveu demostrar que é capaz de chegar a todos os sectores coñecidos e recoñecidos. «Se houbese algún sector que non estivera aquí presente, teríamolo para o ano que vén», di convencido Camilio Franco, «porque unha das cousas que ten Culturgal é preguntarse que nos faltou, e se así foi, intentar incorporalo para a vindeira edición». «Nese sentido temos ese comportamento case de centro comercial: me preguntaches por algo que non tiña? búscoo».
Respecto ao ano que vén dixo que «Pontevedra será capital do Culturgal», ademais de que «Culturgal quere crecer e irá a outros sitios».
«Para os pontevedreses, aínda máis boas novas: faremos máis actividades na cidade, fora do Recinto Feiral. Pero tamén lle queremos lembrar aos pontevedreses que do río para aquí tamén é Pontevedra. Queremos que entendan que vale a pena vir, que veñan paseando, que hai un paseo chulísimo polo río. Queremos vencer esa resistencia a vir aquí», dixo.
Neste sentido, recoñeceu que o espazo facilitado polo Concello de Pontevedra «está ideal para nós». Tanto polo Recinto Feiral como polo auditorio no interior do Pazo da Cultura.
Peche con Óscar Ibáñez
Na xornada de onte domingo, a derradeira da edición, consolidouse o «Vén e Baila», unha iniciativa para disfrutar e reivindicar o baile a a danza posta en marcha o ano pasado. Centos de persoas asistiron ao espectáculo de Fran Sieira «Un baile ceibe» e bailaron da man de Artur Puga.
Durante toda a fin de semana houbo momentos de gran afluencia, como o sábado pola tarde, cando todos os escenarios e espazos do Pazo da Cultura de Pontevedra se encheron.
Para pechar o festival, onte tivo lugar unha homenaxe a Begoña Caamaño, que é o punto de partida ás Letras Galegas 2026, e o concerto do músico pontevedrés Óscar Ibáñez.
