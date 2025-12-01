Pontevedra acogerá el Invernia Fest, con grupos como Efecto Mariposa o La Fuga

El Concello de Pontevedra acogió esta mañana a presentación del ‘Invernia Fest’, un nuevo evento musical para la ciudad, que tomará el Recinto Ferial como base durante las jornadas del 6 y el 7 de febrero del 2026.

Se trata de una propuesta novedosa para el invierno que está por llegar y que cuenta con la colaboración de la institución local, figurando como organizadores y promotores dos nombres bien conocidos en la ciudad: Javi Gómez Noya, legendario triatleta, y Fernando Fernández, fundador de Los 3 Monos.

Las concejalías de Cultura y de Promoción da Cidade, dirigidas por Demetrio Gómez y Anabel Gulías, colaboraron en la presentación de este evento, cuyo objetivo es complementar la oferta cultural de la ciudad y ofrecer música en directo de grano formado durante todo el año, y no solo en los meses de verano.

El Invernia Fest se celebrará en el Recinto Ferial de Pontevedra el viernes día 6 y el sábado día 7. La elección de esta sede, explicaron los promotores, garantiza la comodidad del público, ya que es un espacio climatizado que permite disfrutar de la música mismo con lluvia o temperaturas bajas, tal y como recordaron los organizadores.

El festival presenta un cartel «muy variado y compensado», con grupos míticos de rock y pop. Entre los artistas confirmados se encuentran Efecto Mariposa, inmerso en la gira de su 25 aniversario, así como bandas de rock «cañero» como La Fuga y Obús. El cartel incluye también a Sôber (con un hard rock con toques melódicos y casi metal), y el talento gallego de Agoraphobia. Completan la oferta dos bandas tributo (la Red Hot Chili Peppers y Guns N' Roses) y grupos locales de Pontevedra, como Liorta y Chroma, además de pinchadiscos de la ciudad.

La programación se extenderá desde la tarde del viernes hasta la madrugada del sábado, con una jornada completa el sábado desde la hora del vermú. El recinto contará con food trucks para que la gente pueda cenar y comer, y habrá zonas habilitadas con música de DJs para que el público no «descanse» mientras se hacen las pruebas de son de los grupos.

Las entradas ya están disponibles en la web oficial del evento, www.inverniafest.com. Las primeras 500 entradas están en promoción: el bono de dos días cuesta 49 euros.