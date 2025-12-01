Poio pavimenta la Travesía do Muiño y el Camiño da Bouza

El Concello de Poio invertirá 50.000 euros en la pavimentación del Camiño da Bouza y de la Travesía do Muíño, una actuación que se ejecutará al amparo del Plan de Infraestructuras Rurales (PIR) 2026 de la Xunta. El concejal de Obras e Servizos explica que estos 50.000 euros corresponderán a la primera fase de la actuación. Al tratarse de una ayuda financiada íntegramente por la administración autonómica, fue necesario delimitar los tramos incluidos en esta convocatoria, priorizando aquellos que presentan un mayor deterioro. Aún así, el responsable municipal recalca que el objetivo municipal es extender esta mejora al conjunto del entorno, completando la renovación integral del pavimento en todos los caminos que unen este entorno.