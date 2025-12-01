Poio pavimenta la Travesía do Muiño y el Camiño da Bouza
REDACCIÓN
El Concello de Poio invertirá 50.000 euros en la pavimentación del Camiño da Bouza y de la Travesía do Muíño, una actuación que se ejecutará al amparo del Plan de Infraestructuras Rurales (PIR) 2026 de la Xunta. El concejal de Obras e Servizos explica que estos 50.000 euros corresponderán a la primera fase de la actuación. Al tratarse de una ayuda financiada íntegramente por la administración autonómica, fue necesario delimitar los tramos incluidos en esta convocatoria, priorizando aquellos que presentan un mayor deterioro. Aún así, el responsable municipal recalca que el objetivo municipal es extender esta mejora al conjunto del entorno, completando la renovación integral del pavimento en todos los caminos que unen este entorno.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alarma entre familias de Pontevedra ante el supuesto intento de «secuestro» de un menor en plena calle
- «Trataron de cogerme», explicó a su tía el menor víctima de un intento de rapto en Pontevedra
- Muere un hombre tras colisionar su coche contra un camión en Cuntis
- Erik Barrio (paciente del CHOP): «Ser celíaco me da mucho más la lata que el VIH»
- Piden seis años de cárcel para el joven que rajó el cuello a su compañero de vivienda en Pontevedra
- El Black Friday llena la 'milla de oro'
- Una tromba de agua genera inundaciones y otros daños en el centro de la ciudad
- Condenan a nueve años de cárcel a un pontevedrés residente en A Estrada por agredir, coaccionar y maltratar a su pareja