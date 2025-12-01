Una experiencia dulce al completo

Las sorpresas y buenas noticias que siempre acompañan las fechas navideñas se han adelantado varias semanas en una de las confiterías más tradicionales de Pontevedra. Su responsable, Mayka Solla, confiesa que el reconocimiento de la Guía Repsol «Soletes de Navidad» le cogió de sorpresa.

«Me enteré cuando empezaron a llegar los medios por la mañana a la confitería», relata Solla sobre lo que considera «una gran forma de empezar la semana y la campaña de Navidad».

A pesar de estar al frente del negocio familiar, traslada todos los elogios hacia sus padres, que abrieron las puertas hace casi sesenta años, y a los trabajadores: «El mérito es suyo».

Las expectativas para la que es «la mejor época» para el negocio son «muy altas», exclama Mayka Solla, que destaca su producto por su «tradición, artesanía y las materias primas de primera calidad».

Además, dice que lo que las diferencia de otros establecimientos es, por un lado, «la atención al cliente» y, por otro, «algo tan básico como el sabor», reconociendo que están «muy ricos», lo que propicia una experiencia de compra «dulce en todos los sentidos».

Conscientes de las dificultades económicas del día a día, tratan de mantener «precios asequibles» para sus clientes más habituales. Entre ellos, destacan algunos de los productos insignia de la Confitería Solla, como «las milhojas para Nochebuena» o las pastas de chocolate que «a los pontevedreses les encantan».

También subraya a las tartas rusas, «muy solicitadas, sobre todo, por los visitantes de la ciudad, ya que muchos guías hablan sobre ella», garantiza Solla.

De cara a la campaña navideña, recuerda que ofrecen productos típicos de la época como los polvorones o los mazapanes caseros, como «el pan de Cádiz, las anguilas o el popular culebrón».

Este último siempre suele llamar mucho la atención por las dimensiones desproporcionadas, ya que es un postre que «suele llegar a los tres metros y medio».

Sin embargo, habrá que esperar todavía un par de semanas para poder conseguir un trozo de cara a las fechas más señaladas. «Estará para el día 18 o 19, más o menos», adelanta la responsable del local.

De vuelta al reconocimiento de la Guía Repsol, confía en que sirva para impulsar «todavía más» las ventas de la confitería durante la época navideña en la ciudad.

Concluye que el sabor se corresponde con el agradable olor que está presente en la confitería durante todos estos días de máxima producción.

Los restaurantes Casa Ces y Tintanegra, ambos ubicados en Poio, también han sido seleccionados para la guía de «Soletes de Navidad» de la comarca.